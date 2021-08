(ANSA) – GAZA, 25 AGO – Giornata di tensione oggi a Gaza

nella imminenza di una nuova manifestazione di Hamas – la

seconda negli ultimi giorni – presso il confine con Israele. Si

tratta di uno sforzo ulteriore di allentare il blocco alla

Striscia, aggravato adesso dal prolungamento della chiusura del

valico di Rafah con l’Egitto per il terzo giorno consecutivo.

Nella notte è deceduto in un ospedale di Gaza un militante di

Hamas, Osama Abu Duej (32 anni), colpito sabato dal fuoco di

militari israeliani durante gravi disordini verificatisi a

ridosso della linea di demarcazione. Hamas ha fatto appello ai

suoi sostenitori di partecipare ai suoi funerali, nella tarda

mattinata, e di convergere nel pomeriggio nella località di

Malaka, ad est di Gaza City, per la manifestazione di protesta

contro Israele.

I dimostranti hanno ricevuto istruzione di non avvicinarsi

alle postazioni israeliane. Ma nel timore di nuovi incidenti

l’esercito israeliano ha fatto affluire ieri nella zona rinforzi

di mezzi blindati e di tiratori scelti. Le batterie Iron Dome di

difesa dai razzi palestinesi sono state inoltre poste in stato

di allerta. (ANSA).



Fonte Ansa.it