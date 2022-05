(ANSA) – ROMA, 21 MAG – Gazprom conferma di aver interrotto

le forniture di gas alla Finlandia. Lo riferisce l’agenzia russa

Tass.

“Le forniture di gas naturale alla Finlandia in base al

contratto di fornitura di Gasum sono state interrotte”, ha

dichiarato la compagnia finlandese Gasum dopo che il paese

nordico ha rifiutato di pagare il fornitore Gazprom in rubli. in

una nota aggiungendo che il gas sarà ora fornito da altre fonti

attraverso il gasdotto Balticconnector, che collega la Finlandia

all’Estonia. (ANSA).



Fonte Ansa.it