(ANSA) – ROMA, 26 LUG – La polizia britannica ha aperto una

inchiesta sull’accoltellamento, ieri a Hyde Park a Londra, di

una donna 39enne che indossava una maglietta di Charlie Hebdo.

Nei video pubblicati in rete si vede un individuo vestito in

nero che aggredisce la donna, ferita lievemente alla testa. Non

lontano dal luogo dell’aggressione la polizia ha rinvenuto un

coltello, scrivono i media britannici.

L’incidente è avvenuto nei pressi del celebre Speakers’

Corner, dove negli anni non sono mancati interventi di

fondamentalisti islamici. (ANSA).



Fonte Ansa.it