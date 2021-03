(ANSA) – ROMA, 13 MAR – E’ stato formalmente accusato di

sequestro di persona e omicidio l’agente di Scotland Yard

arrestato ieri per la morte di Sarah Everard, la 33enne sparita

nel nulla il 3 marzo scorso verso le nove di sera nel tragitto

fra due quartieri residenziali di Londra. Lo riporta la Bbc.

Il cadavere era stato trovato nei giorni scorsi durante una

battuta condotta

in un bosco del Kent, nel sud dell’Inghilterra,la contea in cui è residente Wayne Couzens, 48 anni, che oggideve comparire in tribunale. Negli ultimi due giorni, l’agente èstato portato due volte al pronto soccorso per ferite alla testache si era procurato nella sua cella. (ANSA).

Fonte Ansa.it

