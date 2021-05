Gb: arriva altro Royal Baby, di Beatrice e Edo Mapelli Mozzi

(ANSA) – LONDRA, 19 MAG – Ancora un bebè in arrivo nella

famiglia reale britannica. Questa volta si tratta del

primogenito della principessa Beatrice, figlia di Andrea di York

e nipote assai legata alla regina Elisabetta, che ha annunciato

il lieto evento – assieme al marito italo-inglese Edoardo

Mapelli Mozzi, Edo per gli amici, che ha già un figlio da un

precedente matrimonio – per l’autunno prossimo.

Buckingham Palace ha poi confermato ufficialmente la cosa,

sottolineando che “la Regina è stata informata ed è felicissima

della notizia”.

Beatrice di York, prima figlia del principe Andrea e di Sarah

Ferguson, ha sposato Mapelli Mozzi, immobiliarista londinese di

padre aristocratico italiano, nel luglio scorso in tono minore,

a causa delle restrizioni Covid, dopo un rinvio imposto dalla

pandemia della data iniziale delle nozze fissata a maggio 2020.

Il suo bebè sarà il dodicesimo bisnipote per la 95enne

Elisabetta II, dopo la secondogenita dei ‘ribelli’ duchi di

Sussex, Harry e Meghan, la cui nascita è attesa a breve negli

Usa. E sarà il secondo dopo il lutto di queste settimane seguito

alla morte del quasi centenario principe consorte Filippo.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

