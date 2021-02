Cade un altro dei residui bastioni dell’istruzione divisa per generi nel Regno Unito, fra le storiche scuole private più antiche, elitarie e costose dell’isola. E’ il Winchester College, nell’Hampshire inglese, che dall’anno prossimo – Covid permettendo – accetterà dopo oltre 6 secoli di vita anche le iscrizioni delle ragazze, sebbene per ora ancora solo negli ultimi due corsi delle superiori, dai 16 ai 18 anni.

Fondato nel

1382 e legato alle radici della più grande tradizione europea e britannica medievale, Winchester conta al momento circa 700 studenti, tutti maschi e tutti in regime di boarding school (in convitto). Fra i suoi alunni illustri più recenti annovera anche Rishi Sunak, attuale cancelliere dello Scacchiere e titolare delle Finanze quarantenne nel governo Tory di Boris Johnson, figlio d’immigrati della buona borghesia indiana. Per iscriversi, salvo borse di studio, occorre pagare una retta monstre di 42.000 sterline all’anno, poco meno di 50.000 euro. Le ragazze che verranno ammesse, dal settembre 2022, potranno scegliere se occupare un’area del collegio predisposta per loro con camere da letto separate o frequentare solo le lezioni da esterne.Fra i college privati britannici di fama che ancora resistono agli appelli ad aggiornare le tradizioni, e restano per ora monopolio dell’educazione dei soli ragazzi maschi, spiccano Harrow, dove studiò da liceale Winston Churchill, e soprattutto Eton: incubatrice di svariati eredi al trono, nonché di personalità della scienza, della cultura, dell’alta società o della politica, tra cui una dozzina di primi ministri del Regno da Pitt a Gladstone fino a David Cameron e a Boris Johnson (premiato come miglior studente della scuola in uno dei suoi anni).

Fonte Ansa.it

