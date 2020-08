(ANSA) – LONDRA, 27 AGO – E’ il veterano Ed Davey, 54 anni,

deputato dal 1997 e già leader ad interim negli ultimi mesi, il

nuovo numero uno del Partito Liberaldemocratico britannico,

tradizionale terza forza del Regno, centrista ed

europeista. La sua elezione è stata formalizzata oggi dopo la

cocente delusione subita alle urne nel voto di dicembre. Davey

ha battuto nella sfida finale decisa dalla base degli iscritti

la più giovane e innovativa rivale Layla Moran (38 anni a

giorni, padre diplomatico inglese già in forza all’Ue e madre

palestinese) che mirava a diventare la prima leader nazionale

del Paese dichiaratamente “pansessuale”, oltre che il primo capo

dei LibDem con sangue nelle vene di una minoranza etnica. Davey, ministro dell’Energia fra il 2012 e il 2015 nel

governo di coalizione in cui i Liberaldemocratici guidati allora

da Nick Clegg s’allearono ai conservatori di David Cameron,

subentra alla 40enne scozzese Jo Swinson, dimessasi dopo la

sconfitta patita alle elezioni politiche di dicembre a dispetto

dell’attenzione e delle aspettative dei media e al culmine d’una

campagna concentrata esclusivamente sul no alla Brexit. Una

linea che il partito – affondato ulteriormente negli ultimi

sondaggi ai minimi storici – è chiamato ora a rivedere, se non

altro poiché l’uscita dall’Ue non è più in discussione. (ANSA).



Fonte Ansa.it

