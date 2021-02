Un nuovo programma di visti che offre a milioni di cittadini di Hong Kong un percorso di concessione facilitata della nazionalità britannica a chi ne farà richiesta è entrato formalmente in vigore oggi. Lo riportano i media internazionali.

Chiunque abbia un passaporto British National (Overseas) (Bmo) – documento di identità anche se non di cittadinanza riservato a milioni di abitanti di Hong Kong e che la Cina

da oggi non riconosce più – può d’ora in poi richiedere online un visto che consente di vivere e lavorare nel Regno Unito. E lo stesso vale per le persone a loro carico. Dopo cinque anni gli stessi potranno richiedere la cittadinanza britannica.Il programma di immigrazione di Londra è una risposta alla decisione di Pechino di imporre nell’ex colonia la legge sulla sicurezza nazionale con l’intento di soffocare le immense proteste per la democrazia svoltesi ad Hong Kong.“Abbiamo onorato i nostri profondi legami di storia e amicizia con il popolo di Hong Kong, e ci siamo battuti per la libertà e l’autonomia”, ha detto questa settimana il primo ministro Boris Johnson parlando del programma dei visti.

Fonte Ansa.it

