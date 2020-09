(ANSA) – LONDRA, 15 SET – Condanna a due anni di carcere per

Charlie Elphicke, 49enne ex deputato del Partito conservatore

britannico sospeso dal Parlamento nella scorsa legislatura e

riconosciuto colpevole ora di molestie sessuali nei confronti di

due donne in episodi avvenuti a 9 anni di distanza fra loro.

La sentenza contro l’uomo politico in disgrazia è stata

emessa dalla giudice Philippa Whipple della Southwark Crown

Court di Londra, che ha riconosciuto come abusi sessuali i

messaggi espliciti e i palpeggiamenti attribuiti a Elphicke

nell’ambito di tre episodi avvenuti uno nel 2007 e due nel 2016

ai danni di due donne, ma denunciati solo in seguito. L’ex

parlamentare si era proclamato innocente sui reati contestati,

pur riconoscendo di aver avuto comportamenti impropri e

chiedendo scusa. Un’ammissione considerata insufficiente dalla

giudice. Già sospeso l’anno scorso dalle file Tory, Charlie

Elphicke è stato rimpiazzato come deputato del collegio di Dover

dalla moglie Natalie (eletta alla Camera dei Comuni al suo posto

alle politiche del dicembre scorso) la quale ha poi chiesto il

divorzio da lui a luglio. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram