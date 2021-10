(ANSA) – LONDRA, 27 OTT – Ricorso in appello contro la

sentenza di condanna all’ergastolo per Wayne Couzens, l’ex

poliziotto di Scotland Yard addetto alla sorveglianza di

istituzioni britanniche e ambasciate che nel marzo scorso stuprò

e uccise Sarah Everard, 33 anni, dopo averla rapita in un

quartiere residenziale di Londra e portata via in manette

inscenando un falso arresto per violazione delle restrizioni

anti Covid allora in vigore. L’atto è stato depositato oggi dai

suoi legali.

Couzens, 48enne sposato e con figli, ancora in servizio al

momento del delitto, era stato condannato al carcere a vita il

30 settembre in primo grado dopo essersi dichiarato in parte

colpevole delle imputazioni contestate dinanzi alla corte

londinese di Old Bailey. Il giudice responsabile del verdetto

aveva definito brutale e atroce il suo crimine, negandogli

inoltre il diritto al beneficio della richiesta di un rilascio

anticipato anche dopo diversi anni di detenzione. Il caso

Everard ha suscitato particolare orrore fra i numerosi

femminicidi denunciati nella capitale britannica e in altre

città del Regno Unito negli ultimi tempi, innescando proteste e

richieste di maggiore tutela per le donne; non senza alimentare

sull’isola un’impennata della sfiducia verso la polizia. (ANSA).



Fonte Ansa.it