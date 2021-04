(ANSA) – LONDRA, 09 APR – E’ di altri 19 poliziotti feriti o

contusi il bilancio dei disordini scoppiati ieri sera a Belfast

– per il settimo giorno di fila in Irlanda del Nord – sullo

sfondo di una ripresa di tensioni settarie alimentate dapprima

da gruppi di giovani attivisti ultrà delle comunità

unioniste-monarchico-protestanti e poi anche di quelle

nazionaliste-repubblicane-cattoliche. Lo ha reso noto la Psni,

la polizia locale, indicando ora un totale di 74 agenti

ricoverati o medicati in ospedale nel corso della settimana.

Gli incidenti – innescati dalle contestazioni unioniste

contro la decisione della polizia di non perseguire centinaia di

attivisti e dirigenti repubblicani che il mese scorso avevano

presenziato al funerale di un ex leader politico della

guerriglia dell’Ira in violazione delle restrizioni Covid, ma

anche dalle fibrillazioni del dopo Brexit – hanno suscitato

reazioni estremamente allarmate; per quanto siano ancora

relativamente circoscritti nei numeri e non abbiamo avuto

conseguenze fatali. (ANSA).



Fonte Ansa.it

