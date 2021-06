(ANSA) – LONDRA, 26 GIU – Scelta immediata e di peso per la

sostituzione del ministro britannico della Sanità, Matt Hancock,

costretto a dimettersi in piena crisi Covid per lo scandalo del

video sulle effusioni con l’amante Gina Coladangelo in barba

alle regole sulla pandemia. Il premier Boris Johnson ha

designato come successore Sajid Javid, un veterano del governo

Tory di origini familiari pachistane, già – tra l’altro –

cancelliere dello Scacchiere e ministro dell’Interno in passato.

Javid si era dimesso da cancelliere dopo le elezioni del 2019 in

polemica con l’ex eminenza grigia di Downing Street, Dominic

Cummings, frattanto silurato da Johnson. (ANSA).



Fonte Ansa.it