(ANSA) – LONDRA, 21 SET – Il primo ministro britannico Boris

Johnson – noto per la vita personale tumultuosa, segnata da tre

matrimoni e da un numero imprecisato di relazioni – ha ammesso

oggi in un’intervista concessa alla tv americana Nbc, a margine

di una visita in corso fra New York e Washington, di avere i 6

figli che tutte le biografie gli accreditavano per certo. Ma non

ha sciolto i dubbi di chi sospetta possa averne avuto almeno un

altro, se non di più, ‘segretamente’.

Incalzato sulla sua realtà familiare, BoJo non si è sottratto

a qualche rivelazione intima sul ruolo di neo papà del piccolo

Wilfred, di appena un anno, venuto al mondo dopo il suo avvento

a Downing Street e al quale ha giurato di cambiare spesso e

volentieri i pannolini. Mentre a una domanda relativa al totale

di 6 figli che gli vengono attribuiti ha risposto

sbrigativamente con un “sì”, senza entrare nei dettagli.

Stando ai dati conosciuti, in effetti, l’attuale primo

ministro Tory – 57 anni compiuti a giugno – non ha avuto figli

durante l’effimero primo matrimonio con Allegra Owen, sua

compagna d’università a Oxford, figlia di padre inglese e di

madre italiana (la scrittrice e giornalista recentemente

scomparsa Gaia Servadio); mentre ne ha avuti 4 dalla seconda

moglie, Marina Wheeler, avvocato, con cui ha sperimentato

l’unione finora più lunga, circa 25 anni, pur punteggiata da

tradimenti veri o presunti. Un altro figlio – nato nel 2009 da

un’avventura extraconiugale con l’esperta di arte Helen

Macintyre e di cui egli aveva inizialmente negato la paternità –

è stato poi riconosciuto legalmente nel 2013. Infine, nel 2020,

poco dopo il drammatico ricovero di Johnson per Covid, è

arrivato anche Wilfred, nato dal legame con la 33enne Carrie

Symonds, ex attivista e addetta alla comunicazione del Partito

Conservatore britannico, con la quale convive da oltre due anni

e che ha sposato a maggio dopo la formalizzazione del divorzio

da Wheeler. (ANSA).



Fonte Ansa.it