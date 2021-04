(ANSA) – LONDRA, 28 APR – Boris Johnson ha rivendicato alla

Camera dei Comuni di aver “coperto” in prima persona tutti i

costi della ristrutturazione dell’appartamento di Downing Street

usato come residenza assieme alla campagna Carrie Symonds,

rispondendo all’attacco dal leader dell’opposizione laburista

Keir Starmer al Question Time dopo l’apertura di un’inchiesta da

parte della Commissione elettorale britannica. Johnson non è

però entrato nei dettagli e non ha risposto a Starmer su chi

abbia pagato “inizialmente” per quei lavori: ossia se il denaro

sia stato in parte anticipato dai contribuenti, dalle casse del

Partito Conservatore o da donatori privati. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram