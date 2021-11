(ANSA) – LONDRA, 12 NOV – Il premier britannico Boris Johnson

negli ultimi 14 anni, in cui è stato fra l’altro deputato e

sindaco di Londra, ha guadagnato, in attività legali e

dichiarate più di 4 milioni di sterline (4,7 milioni di euro).

E’ quanto si legge in un articolo pubblicato dal Financial

Times, che sottolinea come nei giorni scorsi il leader

conservatore abbia ricordato ai suoi parlamentari di dedicarsi “soprattutto ai propri elettori”.

Lo ha fatto nel pieno dello scandalo malcostume (‘sleaze’)

che ha colpito il suo partito proprio per i secondi lavori ‘d’oro’ fatti da diversi parlamentari Tory e che ha portato alle

dimissioni da deputato dell’ex ministro Owen Paterson e

all’avvio di accertamenti da parte dell’organismo disciplinare

di Westminster per l’ex Attorney General, Sir Geoffrey Cox. I

profitti ‘extra’ di Johnson riguardano più che altro il suo

periodo precedente all’arrivo al n.10 di Downing Street nel

2019: i milioni provengono dalla sua attività di scrittore, di

giornalista ed editorialista per il Daily Telegraph e per una

serie di discorsi tenuti a conferenze. I problemi per il partito

di governo non si esauriscono qui.

Il sindacato dei funzionari pubblici, la union Fda, ha

avviato una azione legale contro il presunto insabbiamento di un

anno fa attribuito al governo Johnson sulle accuse di bullismo

contro il personale rivolte alla ministra degli Interni, Priti

Patel. L”assoluzione’ di fatto imposta dal premier era arrivata

in contrasto stridente con le conclusioni di un rapporto

indipendente interno, e aveva indotto alle dimissioni immediate

dal Civil Service sir Alex Allan, consigliere e arbitro degli

standard di comportamento ministeriali. (ANSA).



Fonte Ansa.it