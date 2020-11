(ANSA) – LONDRA, 18 NOV – Un mega investimento extra da 16,5

miliardi di sterline, il più sostanzioso dalla fine della Guerra

Fredda, per un programma spalmato su 4 anni di riarmo e

modernizzazione delle forze armate britanniche: sul terreno sia

della deterrenza tradizionale sia delle nuove sfide della

cyber-sicurezza con “tecnologie all’avanguardia”, della difesa

spaziale, dell’intelligenza artificiale applicata agli apparati

bellici.

A metterlo sul piatto

sarà domani in Parlamento il premierTory, Boris Johnson, nel secondo annuncio a effetto in duegiorni dopo quello sulla nuova politica ambientale improntata auna promessa “rivoluzione industriale verde” in economia cheprevede fra l’altro l’anticipazione al 2030 del bando sullavendita nel Regno Unito di tutte le auto nuove a benzina odiesel a beneficio di un futuro di veicoli esclusivamenteelettrici. (ANSA).

