Vittoria di Meghan Markle nell’azione legale intentata contro la casa editrice che pubblica Mail e Mail on Sunday, tabloid britannici chiamati in causa dalla consorte del principe Harry, per aver pubblicato senza permesso a suo tempo una lettera colma amarezza da lei inviata al padre Thomas.

Il giudice londinese Mark Warby ha infatti accolto oggi la richiesta degli avvocati della duchessa di Sussex di emettere un giudizio immediato sulla

Advertisements

Advertisements

vicenda, senza dar luogo a un processo che avrebbe dato spazio a ulteriore sensazionalismo. E ha decretato la pubblicazione della missiva come un attentato alla privacy di Meghan e al copyright.

Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram