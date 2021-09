(ANSA) – ROMA, 14 SET – Charlotte Johnson Wahl, la madre del

primo ministro britannico Boris Johnson, è morta in un ospedale

di Londra all’età di 79 anni, secondo quanto riferisce il

Guardian. La madre del premier è deceduta “improvvisamente e

pacificamente”, ha fatto sapere la famiglia in un comunicato. Charlotte Johnson Wahl, una pittrice ritrattista, era stata

descritta in passato dallo stesso Johnson come la “suprema

autorità” della famiglia e come una persona che gli aveva

insegnato “la uguale importanza, l’uguale dignità, l’uguale

valore di ogni essere umano sul pianeta”. (ANSA).



Fonte Ansa.it