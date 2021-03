(ANSA) – LONDRA, 15 MAR – Decine di persone, in maggioranza

donne, si sono ripresentate oggi in strada a Londra per

protestare contro la violenze di genere e i femminicidi dopo

l’uccisione nei giorni scorsi delle 33enne Sarah Everard,

attribuita dalle indagini a un agente di Scotland Yard, ma anche

per protestare contro i modi spicci con cui la polizia sabato ha

disperso una veglia in ricordo

Advertisements

di Sarah. Le partecipanti sonotornate a sfidare le restrizioni sugli assembramenti imposte intempi di lockdown in nome delle cautele anti-Covid, maindossando mascherine e protezioni varie.Il raduno si è concentrato nei pressi di Westminster, doveoggi è stato avviato il dibattito su una controversa propostagovernativa di riforma della pubblica sicurezza che attribuiscemaggiori poteri d’intervento alla polizia in caso dimanifestazioni considerate dirompenti. Alcune dimostranti hannoformato un picchetto per strada ostacolando temporaneamente iltraffico. Molti i cartelli e gli slogan contro le aggressionialle donne e in favore della loro libertà, ma anche contro glieccessi della polizia denunciati al grido di “vergogna!” e “nonci farete tacere”, in un clima teso e di forte emozione.Intanto le indagini sul delitto Everard proseguono sotto ladirezione della comandante di Scotland Yard, Cressida Dick, laquale ha escluso ieri di dimettersi per gli incidenti di sabatoe si è vista rinnovare oggi la fiducia dal premier Boris Johnsone dalla ministra dell’Interno, Priti Patel, prima di unariunione ad hoc a Downing Steer malgrado le critiche e lerichieste di un’indagine approfondita avanzate dallo stessogoverno sui fermi eseguiti durante la veglia. Fra gli sviluppidell’inchiesta, da segnalare la rimozione dall’incarico di unpoliziotto coinvolto nelle perquisizioni condotte alla ricercadel cadavere di Sarah nei giorni scorsi, accusato di avercondiviso immagini inappropriate con alcuni colleghi. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram