(ANSA) – LONDRA, 17 MAR – Il governo britannico annuncia un pacchetto finanziario “senza precedenti” da 330 miliardi di sterline per l’emergenza coronavirus. Lo rende noto il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, in una conferenza stampa congiunta con Boris Johnson. Il premier conferma che si tratta di aiuti da sbloccare “con profondo senso di urgenza” e destinati “alle famiglie e al business”. “Siamo determinati a combattere questa battaglia”, aggiunge il premier, e – seguendo le raccomandazioni scientifiche – “sappiamo che la vinceremo”.

Gli aiuti – sotto forma di crediti garantiti dal governo e altre forme di finanziamento – andranno alle imprese grandi e piccole, assicura Sunak, promettendo contributi da 5.000 sterline pronta cassa per ogni pub o negozio costretto ad affrontare “un periodo ponte”. Previste anche facilitazioni su ferie e mutui, con 3 mesi di sospensione del pagamento delle il cancelliere rilancia la garanzia di fondi miliardari extra al sistema sanitario nazionale (Nhs) “qualunque cosa occorra”.



