(ANSA) – LONDRA, 09 NOV – Nell’epoca degli smartphone e della

iperconnessione l’autorità britannica regolatrice per le società

di comunicazione, Ofcom, va controcorrente e lancia un piano per ‘salvare’ migliaia di cabine telefoniche pubbliche,

riconoscibili in tutto il mondo per il loro tipico colore rosso,

dalla chiusura prevista da tempo. L’organismo si è infatti

pronunciato contro il pensionamento indiscriminato di quelli che

restano mezzi di comunicazione fondamentali per alcune zone del

Regno Unito, a bassa copertura di telefonia mobile, e che

rappresentano una vera e proprio “ancora di salvezza” in caso di

emergenza.

E’ previsto quindi che circa 5mila cabine telefoniche siano

protette dai piani di smantellamento del colosso telefonico Bt

in base a una serie di parametri che ne rendono la loro presenza

necessaria: oltre alla scarsa copertura telefonica, qualora si

trovino in zone isolate in cui avvengono spesso incidenti o casi

di suicidio, se in quel punto nell’ultimo anno sono state

effettuate almeno 52 chiamate, o se sono stati utilizzati i

numeri di pronto intervento.

Si stima che circa il 96% degli adulti nel Regno Unito

possegga un telefono cellulare. “Alcune delle cabine telefoniche

che intendiamo proteggere vengono utilizzate per effettuare un

numero relativamente basso di chiamate”, ha dichiarato una

responsabile di Ofcom, Selina Chadha. “Ma se una di quelle

chiamate proviene da un bambino in difficoltà, da una vittima di

un incidente o da qualcuno che sta pensando al suicidio, quella

linea telefonica pubblica può essere un’ancora di salvezza in un

momento di grande bisogno”. (ANSA).



Fonte Ansa.it