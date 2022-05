(ANSA) – ROMA, 15 MAG – Dopo le contestazioni nei Caraibi per

il passato coloniale britannico, adesso arrivano i fischi allo

stadio di Wembley. A tre settimane dal Giubileo di Platino, la

festa per i settant’anni sul trono di Elisabetta II che dovrebbe

unire il regno intorno alla sua longeva monarca, una nuova

tegola si abbatte sulla casa reale e sul principe William

d’Inghilterra.

Ieri sera in occasione della finale della Coppa d’Inghilterra

vinta dal Liverpool contro il Chelsea, il nipote della regina

Elisabetta è stato preso di mira dai fan che lo hanno fischiato.

Poco prima era invece toccato all’inno ‘God save the Queen’,

anch’esso dileggiato dai tifosi.

Le contestazioni al Duca di Cambridge, che è anche presidente

della Federcalcio, non sono piaciute affatto a numerosi

esponenti del mondo politico, a cominciare dallo speaker della

Camera che le ha condannate. In base alla ricostruzione dei

media William è stato fischiato sia durante l’Inno ‘Abide with

Me’ reinterpretato da un coro e poi quando il principe è stato

presentato alla folla e ha iniziato a stringere la mano ai

giocatori. Ma i fischi hanno raggiunto il loro apice durante

l’inno nazionale, con alcuni tifosi che facevano anche dei

gestacci osceni con le mani.

Intanto in base ad un nuovo sondaggio – scrive il Guardian –

meno della metà delle persone in Scozia (45%) afferma di

sostenere la monarchia. Quasi sei persone su 10 in tutta la

Gran Bretagna vogliono mantenerla per il prossimo futuro, mentre

solo un quarto è convinto che la fine del regno della regina

potrebbe essere il momento appropriato per la Gran Bretagna per

diventare una repubblica. La stragrande maggioranza invece,

circa l’85%, prevede che la Gran Bretagna avrà ancora una

monarchia tra un decennio. (ANSA).



Fonte Ansa.it