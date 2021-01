Donald Trump si è guadagnato il suo angolo di storia, almeno in un museo britannico; ma non si tratta esattamente di un omaggio al leader uscente della Casa Bianca che ha spaccato a metà l’America. Il Museum of London si appresta infatti ad esporre il gigantesco pupazzo gonfiabile, che lo raffigura nei panni di un bebè viziato, iracondo e capriccioso e che fu innalzato nei cieli della capitale

del Regno in occasione delle manifestazioni promosse per protestare contro il “tappeto rosso” steso ai piedi del presidente-tycoon americano durante la sua visita ufficiale organizzata dal governo Tory guidato allora da Theresa May.

Al beffardo pupazzo, un pallone aerostatico alto 6 metri, è stato riservato uno spazio nel settore che raccoglie oggetti e ricordi di alcune dei grandi raduni di piazza svoltisi nei decenni a Londra. Sharon Ament, direttrice del museo cittadino, ha detto di considerare il ‘baby-Trump’ gonfiabile un simbolo “dell’ondata di sentimenti che alimentarono un momento di resistenza” e ha aggiunto di sperare che metterlo in mostra possa contribuire a “far riflettere sui motivi che indussero tanti londinesi a a opporsi alle istigazioni di Trump” e “sui modi per continuare la battaglia contro la politica dell’odio”.

In nome di una mezza par condicio di rito, la direzione del Museum of London ha fatto peraltro sapere di essere ora “in contatto” anche con i titolari dei diritti su un’altra effige sarcastica di segno opposto: quella ideata da un drappello di sostenitori britannici di Trump per prendere in giro l’attuale sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, protagonista di polemiche ripetute con The Donald, in risposa proprio alle manifestazioni contro la visita del 2019 cui Khan diede il proprio esplicito sostegno. (ANSA).



