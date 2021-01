(ANSA) – ROMA, 31 GEN – Il Regno Unito potrebbe aiutare i

Paesi Ue nelle forniture dei vaccini anti-Covid, ma solo se

questo non interferirà con la tabella di marcia prevista dal

governo per immunizzare la popolazione del regno: lo ha detto la

ministra del Commercio internazionale, Liz Truss, secondo quanto

riporta il Guardian.

La notte scorsa il sottosegretario responsabile dei vaccini,

Nadhim Zahawi, aveva detto

che la Gran Bretagna sta “facendo ditutto” per aiutare l’Ue con le forniture dei vaccini e “continuerà a farlo”.Truss ha ribadito questo concetto, ma ha lasciato intendereche eventuali forniture all’UE potrebbero non avvenire prima cheil Regno Unito abbia offerto le proprie dosi a tutti gli adultidel Paese. In precedenza Downing Street aveva indicato che unaiuto ai Paesi Ue sarebbe stato possibile dopo il completamentodella prima fase del programma di vaccinazioni britannico.(ANSA).

Fonte Ansa.it

