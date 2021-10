(ANSA) – BERLINO, 06 OTT – Il ministro tedesco dell’Economia

della Cdu, Peter Altamaier, reagisce su Twitter all’annuncio dei

colloqui per la coalizione fra Spd, Verdi e Liberali: l’Unione

osserva da fuori e impari la lezione, afferma. Altmaier evoca i

tempi di Helmut Schmidt e Hans-Dietrich Genscher nel suo post,

per dare il senso della portata storica del momento: “Il treno

del ‘semaforo’ ha appena lasciato la stazione. Per la prima

volta da 41 anni (Schmidt-Genscher) Fdp e Spd (e Verdi) parlano

seriamente di una coalizione di governo. Cdu-Csu sono

osservatori. Dobbiamo fare i compiti a casa e mostrare di aver

imparato la lezione del voto”. (ANSA).



Fonte Ansa.it