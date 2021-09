(ANSA) – BERLINO, 12 SET – Il candidato cancelliere tedesco

dell’Unione Cdu-Csu, Armin Laschet, non ha escluso un ruolo di

partner minore in una coalizione guidata dai socialdemocratici

nel prossimo governo: “dopo il voto i partiti democratici devono

parlare fra loro”, ha affermato il leader della Cdu, rispondendo

a una domanda nel corso del “Triell”, il dibattito tv fra i tre

candidati per il post Merkel, in onda su Zdf e Ard. “Noi ci

battiamo per il primo posto”, ha poi sottolineato.

La verde Annalena Baerbock ha invece risposto di ritenere una

vera svolta possibile solo sotto la guida degli ecologisti, nel

prossimo governo. (ANSA).



Fonte Ansa.it