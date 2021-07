(ANSA) – BERLINO, 06 LUG – Non era esattamente un dettaglio di stile: il cappello della regina d’Olanda Maxima ha indiscutibilmente dominato la seconda giornata della visita di stato dei reali a Berlino. Un più che vistoso copricapo a fiori fra il beige e il bronzo, che ha indossato anche nel corso dell’incontro con Angela Merkel in cancelleria. Le foto del contrasto con lo stile sempre asciutto e volutamente monotono della cancelliera impazzano sul web. Nel corso della giornata berlinese, il re Willem-Alexander ha tenuto anche un discorso al Bundesrat (senato federale). (ANSA).

