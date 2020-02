(ANSA) – GERUSALEMME, 6 FEB – Dodici soldati israeliani sono rimasti feriti nel centro di Gerusalemme, uno in maniera grave, dopo che un’auto si è scaraventata dentro un locale molto frequentato nella zone della movida notturna della Città Santa, e le ha investite. Secondo la polizia si tratterebbe di un ‘atto terroristico’. Le forze di sicurezza hanno lanciato una caccia all’uomo in città per catturare l’attentatore che è in fuga.



