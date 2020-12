(ANSAmed) – TEL AVIV, 08 DIC – Migliaia di ebrei osservanti

si sono scontrati con la polizia per ore la scorsa notte nel

rione ortodosso di Mea Shearim a Gerusalemme nel tentativo di

bloccare l’inizio dei lavori di un tratto della ferrovia

leggera. Quel progetto, hanno stabilito rabbini della setta

oltranzista Edà Haredit, non va assolutamente realizzato “perchè

porterebbe la perdizione in un quartiere popolato da timorati”.



