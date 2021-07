(ANSA) – TOKYO, 06 LUG – Sono ancora 29 le persone

disperse a causa della valanga di fango che si è abbattuta

sabato scorso nella cittadina di Atami a 90 chilometri a sud di

Tokyo, mentre nella tarda mattinata (la notte in Italia) scadeva

il termine delle 72 ore considerato cruciale per sperare di

trovare altre

persone in vita.

Circa 1.100 soccorritori, tra Forze di Autodifesa e Vigili

del Fuoco, hanno continuato le operazioni di ricerca nell’enorme

colata di fango che ha travolto almeno 130 abitazioni. Il

bilancio ufficiale dei morti è ancora fremo a quattro.

Intanto, il rischio di ulteriori smottamenti ha costretto la

Central Japan Railway a sospendere il collegamento dei treni

superveloci Shinkansen tra Odawara e Atami. Il governo ha

annunciato che intende fare chiarezza sulle cause

dell’improvviso cedimento del versante della vallata, dopo la

notizia secondo cui circa 54.000 metri cubi di terreno erano

stati depositati sulla montagna per realizzare progetti di

sviluppo edilizio. (ANSA).



Fonte Ansa.it