(ANSA) – TOKYO, 12 LUG – Speranze ormai ridotte al

lumicino per il ritrovamento in vita delle 18 persone che ancora

mancano all’appello dopo la valanga di fango abbattutasi sulla

cittadina di Atami, nel Giappone centro meridionale, a distanza

di poco più di una settimana, mentre è salito a 10 ieri il

bilancio dei

morti.

Sono quasi 600 le persone ospitate negli hotel della

cittadina a cui è stato chiesto di evacuare le proprie

abitazioni in anticipazione del rischio di ulteriori cedimenti

del terreno. Le autorità hanno infatti posto la cittadina al

livello massimo di allerta, il quinto, mentre continuano a

imperversare le piogge torrenziali su gran parte del territorio.

La prefettura di Shizuoka ha avvertito che l’area a monte del

fiume Aizomegawa, il punto di origine della frana, è situata a

400 metri sul livello del mare. Da quel luogo una valanga

costituita da terreno, rocce e vari detriti trasformatisi in

fango, sono rotolati a valle con un’inclinazione di 11 gradi,

seppellendo dozzine di case, lungo un percorso di oltre un

chilometro, fino a raggiungere la baia di Sagami. La città di

Atami, a 90 km a sud di Tokyo, è abitata da circa 34mila

residenti, ed è un luogo di villeggiatura molto frequentato nei

fine settimana per via delle sue sorgenti termali. (ANSA).



Fonte Ansa.it