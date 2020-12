(ANSA) – TOKYO, 15 DIC – Per la prima volta in 70 anni di

storia il Festival della neve di Sapporo, previsto in febbraio,

è stato cancellato per via dei rischi legati alla diffusione del

coronavirus. La prefettura al nord estremo del Giappone,

infatti, aveva già visto la sospensione della campagna di

promozione del turismo domestico in scia all’impennata dei casi

nelle ultime settimane. La rassegna annuale,

organizzata per laprima volta nel 1950, è famosa per l’esposizione delle sculturedi ghiaccio alte fino a 15 metri, e attrae fino a due milioni dituristi dal Giappone e dall’estero, generando un giro di affaridi circa 65 miliardi di yen, pari a 510 milioni di euro. Ilgoverno di Tokyo ha intanto deciso di sospendere la campagna dipromozione del turismo tra il 28 dicembre e l’11 gennaio intutto il Paese, per limitare gli spostamenti durante il periododi maggior traffico. Nelle città di Osaka e Sapporo l’operazionecommerciale era stata già bloccata dopo aver riportato unaumento preoccupante delle infezioni di Covid-19.

Fonte Ansa.it

