(ANSA) – BEIRUT, 10 FEB – Alcune donne del Kuwait, ricco

emirato arabo conservatore, hanno cominciato a partecipare a una

campagna sui social media per denunciare le molestie e le

violenze a sfondo sessuale. E questo sull’onda della

mobilitazione cominciata nel 2017 negli Stati Uniti con

l’hashtag e slogan molto diffuso #MeToo.

Nelle ultime ore sono apparse su Internet, con l’hashtag “lan

asket” (in arabo: non

starò zitta), decine di testimonianze eracconti di pedinamenti, molestie, aggressioni.La campagna è stata lanciata dalla fashion blogger kuwaitianaAsha al Faraj, seguita da più di due milioni e mezzo di personesui social media. Nei giorni scorsi Faraj ha pubblicato unfilmato in cui ha parlato in maniera esplicita “del problema”che attanaglia il Kuwait.Il problema, descritto da Faraj, sono le continue molestiesubite dalla donna: “ogni volta che esco, c’è qualcuno che mimolesta o molesta un’altra donna per strada”, ha detto la donnanel video. “Non provi vergogna? Abbiamo un problema di molestiein questo paese, e io ne ho abbastanza!”, ha aggiunto.La mobilitazione avviata da Faraj è stata sostenuta neigiorni scorsi anche dall’ambasciata statunitense in Kuwait. Lasede diplomatica si è espressa in tal senso sui social media: “Una campagna che vale la pena sostenere. Tutti possiamo fare dipiù per prevenire le molestie contro le donne, sia negli StatiUniti che in Kuwait”.Le persone che stanno partecipando alla mobilitazione onlinesottolineano che a essere maggiormente colpite dalle violenze emolestie sono le donne straniere, molte delle quali lavoratriciimmigrati e più vulnerabili agli abusi. (ANSAmed). (ANSA).

