(ANSA) – MOSCA, 17 SET – Gli alleati di Alexeï Navalny hanno accusato oggi Google e Apple di avere rimosso dalle loro piattaforme – nel primo giorno delle elezioni parlamentari russe – la app dell’avversario numero uno di Putin per il “voto intelligente”. “Rimuovere la app di Navalny dalle piattaforme è un vergognoso atto di censura politica. Il governo autoritario e la propaganda russa ne saranno felici”, ha commentato su Twitter Ivan Zhdanov, direttore dell’organizzazione di Navalny, citando Google e Apple. Il sistema del “voto intelligente” calcola quale candidato alternativo votare pur di far perdere Russia Unita. (ANSA).

in

by

Google e Apple rimuovono app Navalny per voto intelligente

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy