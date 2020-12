(ANSA) – ROMA, 10 DIC – Il Ceo di Google Sundar Pichai ha

dichiarato che esaminerà il caso di Timnit Gebru, una delle

scienziate afroamericane più note nel campo dell’etica

dell’intelligenza artificiale (AI), che nei giorni scorsi ha

dichiarato di essere stata licenziata dall’azienda di Mountain

View per aver evidenziato i pregiudizi nei sistemi di AI. In una

lettera interna ai dipendenti, pubblicata da Axios, Pichai non



Advertisements