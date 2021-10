(ANSA) – PARIGI, 21 OTT – Al termine di una accesa discussione, l’Assemblea nazionale (la Camera francese) ha dato nella notte un primo via libera al disegno di legge ‘Vigilanza sanitaria’, con la controversa possibilità di ricorrere al green-pass fino al 31 luglio del 2022. Si tratta del terzo ddl in cinque mesi che affronta la questione del certificato sanitario anti-Covid, strumento odiato da una minoranza della popolazione ma adottato dalla larga maggioranza dei francesi. Il provvedimento è stato adottato con soli 10 voti di differenza, 135 voti favorevoli e 125 contrari, dopo due giorni di dibattiti. Il testo approderà al Senato il 28 ottobre. (ANSA).

