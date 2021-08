Venerdì il tribunale amministrativo di Strasburgo ha sospeso l’obbligo di presentare un Lasciapassare in sette centri commerciali dell’Alto Reno.

Sequestrato dal gestore di un centro commerciale dell’Alto Reno, il giudice abbreviato del tribunale amministrativo di Strasburgo decide questo venerdì 27 agosto di sospendere l’ordinanza del prefetto dell’Alto Reno che ha reso obbligatoria la presentazione del libretto sanitario in sette centri commerciali aree del reparto , quelle di oltre 20.000 mq.

Il giudice ritiene che con tale obbligo di presentazione della tessera sanitaria, ” si verifichi un’ingerenza grave e manifestamente illecita con la libertà di andare e venire “. Le misure restrittive imposte dal decreto impugnato si applicano in via generale e assoluta a tutti gli esercizi commerciali ubicati nei grandi magazzini e nei centri commerciali elencati nel decreto, senza che nulla sia stato previsto per consentire ai clienti sprovvisti di abbonamento l’ accesso ai negozi che vendono beni e servizi di prima necessità .

Effetto immediato

Il provvedimento ha effetto immediato. Non è quindi più necessario per il momento presentare il lasciapassare per fare la spesa. Tuttavia, il prefetto può appellarsi al Consiglio di Stato.

All’inizio di questa settimana, il tribunale amministrativo di Versailles ha già sospeso il decreto prefettizio che stabilisce l’obbligo della tessera sanitaria nei centri commerciali del dipartimento degli Yvelines. Questa decisione senza precedenti ha aperto la strada ad altri dipartimenti.

Fonte franceblue.fr