(ANSA) – CONAKRY, 01 OTT – Il colonnello a capo del colpo di

Stato militare in Guinea, Mamady Doumbouya, si è insediato oggi

come presidente di un governo ad interim, la cui durata non è

stata specificata. L’ufficiale ha promesso che né lui, né le

forze speciali dell’esercito coinvolte nel golpe militare del 5

settembre parteciperanno alle elezioni che si sono impegnati a

organizzare per il ripristino di un esecutivo civile.

Il leader della transizione ha prestato giuramento a Mamadou

Sylla, capo della Corte suprema, in una cerimonia tenutasi al

Palazzo Mohammed V nella capitale Conakry alla viglia della

festa nazionale per la dichiarazione d’indipendenza della Guinea

dalla Francia nel 1958.

Indossando un’uniforme beige, un berretto rosso e occhiali

neri, Doumbouya ha promesso di “salvaguardare lealmente la

sovranità nazionale” e “consolidare le conquiste democratiche,

garantire l’indipendenza della patria e l’integrità del

territorio nazionale”. (ANSA).



Fonte Ansa.it