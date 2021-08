(ANSA) – ROMA, 14 AGO – L’allerta tsunami ad Haiti in seguito

al terremoto di stamane è stata revocata. Lo ha riferito lo US

Tsunami Warning System, secondo quanto riporta la Cnn.

Lo Us Geological Survey d’altra parte prevede “un alto numero

di vittime” e pesanti danni. (ANSA).



Fonte Ansa.it