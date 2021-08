(ANSA) – PORT AU PRINCE, 19 AGO – E’ salito ad almeno 2.189 morti, 12 mila feriti e 332 dispersi il bilancio del violento terremoto che ha colpito Haiti cinque giorni fa. Lo ha reso noto ieri sera la Protezione civile locale. “Le operazioni di salvataggio stanno continuando”, ha aggiunto la fonte. Ma il sudovest del Paese caraibico è in preda al caos, con le vittime del terremoto che devono fare i conti anche col maltempo innescato dal passaggio dell’uragano Grace. “Abbiamo circa 600.000 persone direttamente colpite e che necessitano di assistenza umanitaria immediata”, ha affermato Jerry Chandler, direttore della Protezione civile haitiana. (ANSA).

