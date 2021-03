(ANSA) – PORT AU PRINCE, 18 MAR – Il presidente di Haiti,

Jovenel Moise, ha firmato un decreto con cui ha imposto lo stato

di emergenza in numerose località del Paese, dopo la nuova

giornata di disordini e violenze registrata ieri, a cui hanno

partecipato anche gruppi di agenti della polizia nazionale. Lo

scrive oggi il portale di notizie Haiti Libre.

Il decreto, pubblicato oggi sulla

Gazzetta ufficialehaitiana (Le Moniteur Spécial n.18) è stato firmato da Moise altermine di una riunione del consiglio dei ministri e riguarda learee di Village de Dieu, Grand-Ravine, Delmas 2, Savien, laPetite Rivière de l’Artibonite e tutte le altre zone ‘rosse’individuate dal Consiglio superiore della Polizia nazionale.La settimana scorsa proprio a Village de Dieu un repartodella polizia ha cercato di liberare alcune persone prese inostaggio da una banda locale ma è stato accolto da unasparatoria che ha causato la morte di quattro agenti ed ilferimento grave di altri otto.Questo ha creato malessere nella popolazione ma soprattuttoall’interno delle forze dell’ordine, con l’entrata in scena diun gruppo denominato ‘Fantôme 509’ e composto da agenti indivisa, che si è abbandonato per protesta a violenze, usandoanche le armi di ordinanza.Lo stato di emergenza è stato decretato per la durata di unmese rinnovabile e nel suo ambito i diritti dei cittadinipossono essere limitati per permettere alle forze dell’ordine diriprendere il controllo della situazione. (ANSA).

Fonte Ansa.it

