(ANSA) – ROMA, 29 SET – “Noi riteniamo che” la

normalizzazione delle relazioni tra Turchia ed Egitto “sarebbe

un bene per la causa palestinese, per le condizioni umanitarie a

Gaza e la fornitura di aiuti umanitari alla regione”. Lo ha

detto il leader dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh,

in un’intervista a Istanbul con il giornale filo-governativo

turco Daily Sabah. Haniyeh ha lasciato Gaza nel 2019,

rifugiandosi principalmente in Qatar e Turchia.

Ankara e Il Cairo hanno ripreso dallo scorso maggio i primi

incontri ufficiali a livello di viceministri dopo la rottura del

2013, seguita alla destituzione del presidente egiziano Mohammed

Morsi, esponente dei Fratelli musulmani sostenuti dal capo dello

stato turco Recep Tayyip Erdogan. (ANSA).



Fonte Ansa.it