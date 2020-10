(ANSA) – WASHINGTON, 13 OTT – Oltre dieci milioni di

americani hanno già votato per le presidenziali americane, un

record a 21 giorni dalle elezioni. E’ quanto emerge dai dati

della University of Florida, che monitora l’andamento dell’early

voting attraverso lo Us Election Project. Nel 2016 a tre

settimane dall’Election Day i voti espressi erano molti di meno.

L’impennata di quest’anno si spiega soprattutto con il boom del

voto per posta, con molti elettori che in tempi di pandemia lo

hanno preferito piuttosto che recarsi alle urne il 3 novembre.



