(ANSA) – WASHINGTON, 08 OTT – “Non prendo lezioni su come

si attua la legge”: Kamala Harris risponde piccata a Mike Pence,

che l’ha attaccata sul fronte delle proteste antirazziste per

l’uccisione di afroamericani e per aver “perseguito i neri,

quando era procuratrice, 19 volte di piu’ dei bianchi”. Accusa

smentita dalla senatrice, che ha vantato le sue iniziative per

una polizia più trasparente. (ANSA).



