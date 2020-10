(ANSA) – ROMA, 27 OTT – Il principe Harry ha ammesso di “ignorare l’esistenza dei pregiudizi razziali inconsci” fino a

che non ha conosciuto l’attuale moglie Meghan Markle. In

un’intervista a GQ con Patrick Hutchinson, l’uomo diventato

famoso dopo essere stato fotografato mentre aiutava un uomo

bianco ferito durante le proteste del movimento Black Lives

Matter a giugno, il secondogenito di Carlo e Diana ha spiegato

che “per il modo in cui è stato cresciuto ed educato non aveva

idea di che cosa fossero i pregiudizi razziali”.

“Mi ci sono voluti anni e anni e poi

mi è bastato passare ungiorno nei panni di mia moglie”, ha dichiarato il Duca di Sussexsottolineando che è “molto pericoloso” quando inconsapevoli deipropri pregiudizi sono “persone di potere che siano politici orappresentanti dei media”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

