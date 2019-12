(ANSA) – ROMA, 21 DIC – Il principe Harry e Meghan Markle sono volati in Canada con il piccolo Archie per trascorrere le feste lontano dai riflettori prima di spostarsi negli Stati Uniti dove passeranno il Natale con la madre di lei, Doria Ragland. “Il Canada è un Paese del Commonwealth caro ad entrambi”, ha fatto sapere un portavoce dei duchi del Sussex ricordando che il principe ha visitato spesso il Canada e sua moglie vi ha vissuto sette anni quando recitava nella serie tv Suits. La scelta di non passare le feste natalizie con il resto della famiglia reale aveva suscitato speculazioni da parte di stampa e tabloid tanto che nella nota ufficiale che comunicava la notizia era scritto esplicitamente che la decisione era stata presa “d’accordo con la regina”. In questi giorni tra l’altro il principe Harry è entrato nello spirito di Natale indossando i panni di Santa Claus per un video dedicato all’associazione Scotty’s Little Soldiers, che si occupa di bambini orfani di soldati britannici.



