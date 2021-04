(ANSA) – NEW YORK, 21 APR – Il Principe Harry è tornato in

California dopo aver partecipato ai funerali del nonno, il

principe Filippo, lo scorso sabato. Lo scrive il New York Post.

Harry quindi ha saltato il 95/o compleanno della regina

Elisabetta II che cade oggi. Secondo il tabloid americano, il

principe è atterrato al terminal privato dell’aeroporto di Los

Angeles a bordo di un volo dell’American Airlines, poi un

autista lo ha riportato a Montecito, dove si trova la villa in

cui abita. Sempre secondo il New York Post, Harry è ora in

quarantena, secondo le norme californiane anti-Covid che

regolano i viaggi internazionali. (ANSA).



Fonte Ansa.it

