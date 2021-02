(ANSA) – MILANO, 17 FEB – “E’ inaccettabile che una

multinazionale tedesca senza reali motivazioni se non quello di

trarre maggiori profitti chiuda uno stabilimento in Italia

lasciando a casa 150 famiglie”. Lo afferma l’europarlamentare

pavese della Lega, Angelo Chiocca, riguardo la sede della Henkel

a Lomazzo, in provincia Como, di cui è stata annunciata la

chiusura.

“Il sito di Lomazzo ha infatti sempre dimostrato di



Advertisements