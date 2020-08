– BEIRUT, 30 AGO – Hezbollah è pronto a discutere di un nuovo “patto politico” in Libano, proposto dalla Francia: lo ha detto

Hassan Nasrallah, leader della formazione filo-iraniana. “Siamo

aperti a qualsiasi discussione costruttiva sull’argomento ma a

condizione che sia volontà di tutti i partiti libanesi”, ha

detto in un discorso il segretario generale di Hezbollah,

riferendosi all’appello fatto dal presidente francese Emmanuel

Macron, atteso domani a Beirut per la seconda volta dopo la

devastante esplosione del 4 agosto.



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram