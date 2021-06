(ANSA) – PECHINO, 18 GIU – Le copie dell’Apple Daily, il

tabloid pro-democrazia di Hong Kong, sono andate a ruba

nonostante il numero monstre di 500mila unità finite nelle

edicole, invece delle tradizionali 80mila. All’indomani del

blitz della polizia con 500 agenti nella redazione del

quotidiano e gli arresti del suo direttore Ryan Law e dei

vertici della società editrice Next Digital, gli abitanti

dell’ex colonia hanno espresso la loro solidarietà per un’azione

spettacolarizzata che mette a rischio la libertà di stampa,

parte di un’indagine per verificare se alcuni articoli fossero

una minaccia per la sicurezza nazionale cinese.

Il popolare giornale fondato 26 anni fa da Jimmy Lai, in

carcere da fine 2020, combina interventi a favore della

democrazia a pettegolezzi sulle celebrità e sulle indagini

contro coloro che sono al potere: alcune edicole nel centro

hanno già nel primo mattino pubblicato già l’annuncio del tutto

esaurito per l’Apple Daily.

La polizia, oltre ai 5 arresti, ha congelato asset del valore

di 2,3 milioni di dollari di beni di proprietà di tre società

collegate alla testata. Il blitz di ieri è stato il secondo

nella redazione del tabloid, dopo quello eseguito lo scorso anno

con l’arresto del tycoon Jimmy Lai, attivista pro-democrazia e

convinto critico di Pechino, proprietario di Next Digital che

pubblica l’Apple Daily. Anche questa volta il giornale ha

mandato in stampa un numero simile di copie a quello seguito

all’arresto di Lai di agosto 2020.

La prima pagina di oggi ha riportato il raid con i 500

agenti, rimarcando l’avvenuto sequestro di 44 dischi di memoria

come prova e l’indagine che, per la prima volta, mette nel

mirino gli articoli dei media come potenzialmente in violazione

della legge sulla sicurezza nazionale, imposta da Pechino a

giugno 2020 in risposta alle proteste di massa pro-democrazia

ddel 2019.

L’Ue e la Gran Bretagna hanno criticato il raid, una conferma

di come la Cina stia usando la legge per reprimere il dissenso

piuttosto che occuparsi della sicurezza pubblica, mentre gli

Stati Uniti hanno affermato che l’uso “selettivo” della legge ha

preso di mira “arbitrariamente” i media indipendenti. (ANSA).



Fonte Ansa.it